Roglin sobotni kolaček – Dobri prijatelji

Sestavine:

100g orehov,

100 g temne čokolade,

2 žlici lanenin semen,

100 g korenčka,

250 g pirine moke,

150 g trsnega sladkorja

Ščepec soli,

žlička pecilnega praška,

žlička sode bikarbone,

100 g brusnic,

100 ml ovsenega mleka

Velik pekač prekrijemo s papirjem za peko. Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija. Lanena semena v kavnem mlinčku zmeljemo, orehe in čokolado na grobo sesekljamo. Korenček olupimo in ga naribamo. V večji skledi zmešano moko, sol, pecilni prašek, sodo bikarbono in mleta lanena semena. Dodamo orehe, brusnice, čokolado ter nariban korenček in dobro zmešamo. Prelijemo s toliko mleka, da z večjo žlico zmešan v gosto testo – količina mleka je odvisna od sočnosti korenčka. Testo nadevamo na pripravljen pekač, tako da z rokami oblikujemo štruco.

Pečemo 25 minut, da se testo rjavo obarva. Na rezine narežemo še toplo.

(Recept nam je poslala Marija s Podplata)

