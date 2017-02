Rogla: novi tekaški klub in dan teka

Na pobudo Smučarske zveze Slovenije in zaradi skupnega interesa Občine Zreče in podjetja Unior so ustanovili Tekaški smučarski klub Rogla. Ker imajo na Rogli že kar nekaj časa ustrezno infrastrukturo – proge za tek in hotel namenjen omenjenemu športu, so odločni narediti še korak naprej. “Ciljamo na vse starostne skupine. Z mladimi želimo delati tudi v smeri, da bi dobili tekmovalce, s šolami teka pa bomo skušali ta šport čim bolj približati tudi drugim,” je povedal predsednik novoustanovljenega kluba, Srečko Retuznik. Za to soboto sicer že pripravljajo prvo prireditev – ‘Dan smučarskega teka’, na katerem bodo predstavili tako klasično kot drsalno tehniko teka, učenje za otroke, stare do 15 let, pa bo brezplačno. Prijave za tečaja sprejemajo do četrtka, do 12. ure.

Na Rogli so sicer decembra leta 2009 in 2011 že gostili tudi tekme svetovnega pokala v teku na smučeh.