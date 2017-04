Rogatec v znamenju Zelenega festivala

Rogatec je danes v znamenju ekološke pridelave hrane in zdravega načina življenja. V tamkajšnjem muzeju na prostem poteka Zeleni festival. Osnovni poudarek je na sejmu sadik, semen in zelišč. Predstavlja se 16 ponudnikov, ki jih je izbral organizator in tako zagotovil kakovostno ponudbo. Dogajanje spremljajo predavanja, prikazi dobrih praks in kulinarika. Letos s poudarkom na industrijski konoplji. Poskrbljeno je tudi za najmlajše, ki se bodo popoldne zabavali z Rogatkom ali pekli žulike v muzejski kuhinji. Obiskovalci se lahko popeljejo tudi z brezplačnim cestnim vlakom.

Nekaj utrinkov z dogodka v spodnji galeriji, več o dogodku pa v Rogaških novicah.