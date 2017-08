Rogatec: Likof na taberhi

Prireditev Likof na taberhi je že 19. po vrsti pripravil Muzej na prostem Rogatec. Na prireditvi dajo poudarek opravilom, ki so povezana z žitom, saj prikažejo mlačev s cepci, z mlatilnico na ročni pogon in s pomočjo vprežnih krav. Članice in člani upokojenskih društev so številnim obiskovalcem prikazali še košnjo z ročnimi kosami in žaganje hlodov s staro ročno žago. V sklop prikaza starih opravil sodi tudi pranje perila na roke, kar opravijo članice Ljudskih pevk iz Rogatca, in prikaz izdelave lesenih grabelj. Starejše ženske pokažejo tudi, kako se na kolovratu prede volna, kako se šivajo namizni prti, kako se delajo rože iz papirja, tudi kovanje železa je bilo moč videti … Poseben del prireditve so stojnice z izdelki umetne obrti, v sklopu prireditve pa poteka tudi ocenjevanje sirovih zavihank.

Več o prireditvi v prihodnjih Rogaških novicah (ta petek).