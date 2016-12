Rogaška Slatina: v dobrodelni akciji zbrali več kot 500 očal

Sinoči je v Hotelu Slovenija potekala zaključna prireditev dobrodelne akcije zbiranja starih in starinskih očal. Akcijo je ob 40-letnici delovanja organizirala Optika Gobec iz Rogaške Slatine. Sodelovali sta še optiki Rimc in Kobilica. Na pobudo poslušalke radie Rogla Stanke Adamič pa smo očala zbirali tudi v uredništvih Radia Rogla v Slovenskih Konjicah, Slovenski Bistrici, Celju in Rogaški Slatini. Kot so poudarili organizatorji, je akcija odlično uspela, saj so zbrali več kot 500 očal. Ta so ob pomoči dijakov Šolskega centra Rogaška Slatina popravili in očistili. Očala je prevzel Lions klub Trnovski zvon Ljubljana, ki jih bo poslal v dežele tretjega sveta. V okviru akcije so želeli zbirati tudi starinska očala, ki bi jih odkupili, zbrana sredstva pa namenili centru športnikov brez meja Vidim cilj. Ker so očitno tovrstna očala zelo redka, do tega ni prišlo. Kljub temu so organizatorji centru podelili donacijo v višini 1.500 evrov. Donacijo je prevzel ustanovitelj centra Alen Kobilica. »Ker gre za neprofitno organizacijo, je center odvisen od takšnih in podobnih dobrodelnih akcij, zato smo zelo hvaležni za dobrodelno gesto,« je izpostavil ustanovitelj centra Vidim cilj.

Dobrodelno akcijo sta podpirala Radio Rogla in Rogaške novice.