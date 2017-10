Rogaška Slatina se pridružuje zeleni shemi slovenskega turizma

Rogaška Slatina se je pridružila zeleni shemi slovenskega turizma in s tem postala destinacija, ki svoje trajnostno poslovanje na področju turizma presoja z mednarodnimi orodji Green Destinations Standard in ETIS, kar ji bo omogočilo tako nacionalno kot mednarodno primerljivost in vidnost. Z znakom Slovenia Green Destination se bo Rogaška Slatina na slovenskem, evropskem in globalnem trgu pozicionirala kot okolju in družbi prijazna destinacija.

V duhu zavedanja o pomenu zelenega turizma je Rogaška Slatina ob svetovnem dnevu turizma, 27. septembra, stopila še korak bližje k zelenemu znaku Slovenia Green, z uradnim podpisom Zelene politike. Listina, ki jo je podpisal župan mag. Branko Kidrič vsebuje 10 trajnostnih načel, s katerimi se destinacija Rogaška Slatina zavezuje k trajnostnemu delovanju in nenehnemu prizadevanju za izboljšave.

Takoj po vstopu v Zeleno shemo je bil tako določen »zeleni koordinator« in »zelena ekipa«, ki s skupnimi močmi zbirata podatke in pripravljata načrtovane potrebne ukrepe. Preko celovitega vodenega postopka bo do konca leta Rogaška Slatina pridobila natančen vpogled v trajnost destinacije in v začetku leta 2018 tudi znak Slovenia Green Destination, zlate, srebrne ali bronaste barve.