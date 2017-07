Rogaška Slatina: Najvišja občinska priznanja uspešnima podjetnikoma

Življenje v Rogaški Slatini je iz leta v leto kakovostnejše, ponaša se z vrhunskimi kulturnimi prireditvami, športniki nizajo uspeh za uspehom, spomnimo na košarkarski finale, uvrstitev nogometašev v 2. ligo in številne zavidljive uspehe posameznikov.

Župan mag. Branko Kidrič je na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku omenil nekaj investicij, ki so jih izvedli v zadnjem letu, in izpostavil urejanje treh cest, ki vodijo proti pogorju Boča – proti Ravnocerju, lovskemu domu in planinskemu domu. Z državo so obnovili lep del zunanje obvoznice in sami posodobili cesto Podplat–Kačji Dol, na pokopališču v Kostrivnici so obnovili poslovilni objekt.

Čaka pa jih tudi investicijsko plodno nadaljevanje. Do konca tega mandata bodo med drugim na območju nekdanjega Elektra zgradili nov poslovni center za mlade podjetnike, uredili cesto mimo Grand hotela Rogaška in naredili novo otroško igrišče v bližini Aninega dvora ter izvedli energetsko sanacijo kulturnega centra in občinske stavbe. “Razvoj naše občine bo šel v smer trajnostnega razvoja, kar pomeni, da bomo skrbeli za čisto okolje, za samooskrbo, razvoj podeželja in podpirali trajnostni razvoj turizma,” je o prihodnjem razvoju občine dejal župan.

Prireditve so se udeležili županja in župani občin šmarske upravne enote Milenca Krajnc, Franjo Debelak, Peter Misja, Stanislav Šket in Martin Mikolič ter častni občan mag. Franci But.

Priznanja

Plaketi Občine Rogaška Slatina za leto 2017 sta prejela družinsko podjetje Panles, ki je ob uspešnem poslovanju zelo družbeno odgovorno, in Franci Žerak za dolgoletno uspešno delo na področju turizma v Rogaški Slatini.

Priznanja so prejeli Planinsko društvo Vrelec za 50-letno uspešno delo na področju planinstva in pohodništva, Darja Belič za dolgoletno delo na področju zborovskega petja in Drago Žekar za vzorno urejanje pokopališč v občini in opravljanje pogrebne službe.