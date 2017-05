Rogaška Slatina: Minister Žmavc obiskal knjižnico

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc je danes v okviru vladnega obiska obiskal Knjižnico Rogaška Slatina. V knjižnici je predstavnica Slovencev v Varaždinski županiji Barbara Antolić Vupara predstavila evropski čezmejni projekt ‘Barbara Celjska’, ki povezuje obmejne kraje s skupno zgodovino, omogoča promocijo nove turistične poti in hkrati skrbi in ohranja kulturno dediščino. Sledila je predstavitev zbornika dr. Filipa Škiljana ‘Slovenci v Krapinsko-zagorski županiji’. Minister je bil vesel dobrega sodelovanja med Slovenci in Hrvati, očaran pa je bil tudi nad veličino in lepoto slatinske knjižnice.

