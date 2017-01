Rogaška Slatina izbira športnika leta

Športna zveza (ŠZ) Rogaška Slatina bo na posebni prireditvi v petek, 27. januarja, razglasila športnico in športnika leta 2016 v občini Rogaška Slatina. Izvršni odbor ŠZ je na podlagi predlogov društev in lastni presoji določil nominirane za športnico in športnika. Pri glasovanju imajo eno tretjino glasov športna društva, eno izvršni odbor in eno bralci Rogaških novic (glasovnico za športnika leta najdete v zadnji izdaji Rogaških novic).

Med športnicami so nominirane:

Laura Potisk – Karate klub Rogaška Slatina. Postala je državna prvakinja med kadetinjami v kategoriji do 54 kg in še pokalna zmagovalka ter dosegla drugo mesto na balkanskem prvenstvu.

Zala Vipotnik – Tvirling klub Rogaška Slatina. Osvojila je dva naslova državne prvakinje med starejšimi mladinci ter z ekipo Rogaške Slatine osvojila drugo mesto, druga je bila na mednarodnem tekmovanju.

Med športniki so nominirani:

Elio Artič – borilne veščine. V letu 2016 je osvojil srebrno medaljo na odprtem evropskem prvenstvu v brazilskem jiu-jiutsu.

Tadej Ferme – Košarkarski klub Rogaška. V letošnji sezoni je naredil korak naprej v karieri in v prvenstvu lige Nova KBM zaseda četrto mesto med strelci. Tudi pomladanski del prejšnje sezone je odigral zelo dobro.

Alen Neskić – Nogometni klub Rogaška. Bil je prvi strelec in najboljši igralec v ligi MNZ Celje in zelo zaslužen za uvrstitev v tretjo slovensko ligo, kjer nadaljuje z odličnimi igrami.

Tim Zupanec – Karate klub Rogaška Slatina. Osvojil je drugo mesto na državnem prvenstvu za ­­­­kadete, bil drugi na mednarodnem turnirju v Postojni, tretji v hrvaškem pokalu in turnirju v Ljubljani.