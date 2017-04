Rogaška Slatina: 20. računalniški pokal Logo

računalniški pokal Logo je organizirala Zveza za tehnično kulturo Slovenije v sodelovanju z Vrtcem Rogaška Slatina in II. OŠ Rogaška Slatina.

Državnega računalniškega tekmovanja, ki ga že vseh 20 let gosti Vrtec Rogaška Slatina, se je udeležilo 75 otrok, ki so na izbirnem tekmovanju v svojem domačem okolju pokazali največ usvojenega računalniškega znanja in spretnosti v računalniškem programu Logo. Nastopili so v štirih starostnih kategorijah – vrtec, 1., 2. in 3. razred; tekmujejo v dvojicah.

Mlade tekmovalce in njihove mentorje je nagovorila ravnateljica vrtca Majda Plavčak, ki je dejala, da ji je v čast, da vrtec gosti že 20. tekmovanje. Predstavnik Zveze za tehnično kulturo Slovenije je nadobudne računalničarje seznanil z zanimivim pisanjem programov v preteklosti, opozoril na hiter razvoj tehnologije in mladim tekmovalcem položil na srce, da imajo nalogo, da v prihodnosti napišejo dobre programe.

Vsi otroci so ob reševanju nalog pokazali veliko znanja v programiranju s programskim jezikom Logo. Na koncu sta med 20 predšolskimi otroki največ znanja pokazali Alja Ogorevc in Lu Rodić iz Vrtca Rogaška Slatina, enote Izvir. Tako je prehodni pokal ostal v gostujočem vrtcu, le preselil se je iz kostrivniške enote, od koder prihajata lanska zmagovalca, v matično. V domačem okolju pa je ostal tudi prehodni pokal 1. razredov, osvojila sta ga Iza Kunštek in Gašper Fürlinger iz II. OŠ Rogaška Slatina. Zmagovalna para 2. in 3. razredov pa sta prehodne pokale odnesla v Škofjo Loko.

Po tekmovalnem delu so se otroci v prostorih vrtca družili ob igrah, nato so se zabavali še ob lutkovni predstavi v izvedbi gledališča Bičikleta. Sledila je razglasitev in podelitev nagrad vsem tekmovalcem. Ob tej priložnosti se je Zavod za tehnično kulturo Slovenije s knjižnimi nagradami zahvalil še mentorjem in gostiteljici tekmovanja.