Radio Rogla rešil skobca

Pri medijski hiši NOVICE & Radio ROGLA smo danes našli skobca, zaščiteno vrsto ptic iz družine jastrebov. Ker je ptica mirovala, smo sprva mislili, da ima zlomljeno krilo. Poklicali smo Društvo za zaščito ptic v Ljubljano, kjer so nam na osnovi fotografije pomagali prepoznati vrsto ptice in nato prijazno pojasnili, kako naj ravnamo.

Za pomoč smo poklicali poznavalca iz trgovine za živali Zoo boutiq Naja iz konjiškega PTC-ja. Matjaž Škerlak, nam je pojasnil, da je to odrasla samička, ki je verjetno že teden dni brez hrane. Ugotovili je, da krilo ptice ni zlomljeno, pač pa se je ta verjetno nekam zaletela, in ker že več dni ni jedla, je obnemogla. Skobca bo zdaj nahranili, dnevno mora namreč pojesti nekaj žive hrane, in ga spustili nazaj v naravo.

Po besedah Matjaža je skobec ujeda, ki jo lahko pogosto najdemo tudi v Slovenskih Konjicah. Znana je po svojih ostrih krempljih, s katerimi lovi hrano, medtem ko nas kljunila skoraj zagotovo ne bo.

Aleš, Mojca, Vojko, Metka, Valerija, Zala, Jasna smo bili udeleženi v akciji reševanja,

ajpogumnješa pa je bila Mojca Kos, ki je skobca tudi ujela v kartonasto škatlo, kjer je počakal gospoda Matjaža (video spodaj).