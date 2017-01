Ptice v vrtu pozimi

V hladnih dneh, ko pticam primanjkuje hrane, postavimo v vrtu ptičjo krmilnico. Preden bodo ptice začele krmilnico uporabljati, jo morajo videti in se nanjo navaditi. Nekatere lahko postavimo direktno na okensko polico, druge pritrdimo na kratke palice, ki jih namestimo na okensko polico. Ptičje hišice obešamo tudi na drevesa ali pa jih na kolu zapičimo v tla. Kol naj bo visok vsaj 1,5 do 2 m, da hišice ne bodo dosegli mački.

Bolj obiskane so tiste krmilnice, ki imajo v bližini drevo ali grm. S teh rastlin imajo ptice namreč boljši razgled in jih tam pogosto opazimo pred in po obisku krmilnice. Če v bližini krmilnice ni ustreznega drevesa ali grma, lahko sami postavimo različne veje ali posušeno božično drevesce.

Najprimernejša zimska hrana za ptice so semena: sončnice, konoplja, lan, kaša, bučne pečke, proso, ajda, pšenica,…V bližini okna obesimo tudi lojno pogačo, iz katere bodo ptice z veseljem zobale semena in otrobe.

Na hišice obesimo tudi krmilne košarice, v katere damo jedrca arašidov, lešnikov in orehov, ovsene kosmiče, ostanke sira in podobno. Nagnita jabolka iz shrambe pa privoščimo kosom.