Prvi strelec slovenske lige prihaja v Celje

V Rokometnem klubu Celje Pivovarna Laško že intenzivno sestavljajo igralsko zasedbo za naslednjo sezono. Po nekaterih odhodih in prihodu Igorja Anića, so se za prihod v Celje dogovoril tudi s prvim strelcem slovenskega prvenstva, Janom Jurečičem, ki trenutno nastopa za MRK Krko. 22-letnik je igralec desnega krila, ki je v zadnjih sezonah ves čas v vrhu najboljših strelcev slovenskega prvenstva. V letošnji sezoni je dosegel že 194 zadetkov in je še vedno prvi strelec prvenstva. Odkar je postal polnoleten, v povprečju na tekmo dosega dobrih 5 zadetkov, v Celje pa prihaja ob odhodu Blaža Janca. Položaj desnega krila si bo Jurečič delil z Galom Margučem, s Celjem pa je podpisal dveletno pogodbo z možnostjo podaljšanja.

Jan Jurečič: “Zelo vesel in ponosen sem, da bom postal del Celja Pivovarne Laško. To mi je že od malih nog nekakšen cilj nastopiti za najboljši slovenski klub s tako bogato zgodovino. Verjamem, da se bom tu dokazal kot zanesljiv igralec. Zame bo dodaten izziv tudi igranje v Evropi, saj do sedaj na klubski ravni takšnih izkušenj še nimam. Seveda to prinaša tudi večjo odgovornost. Večino bodočih soigralcev že poznam in se veselim igranja z njimi, verjamem pa, da bova na krilu skupaj z Galom dala ekipi tisto, kar od naju pričakuje in potrebuje.”

Foto: RK Celje Pivovarna Laško