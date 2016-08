Prvi šolski dan: rekordna generacija desetletja

Marsikje rekordna osnovnošolska generacija zadnjega desetletja je danes vstopila v osnovne šole generacija. Prvi šolski dan poteka v pozitivnem vzdušju, s posebnimi programi za prvi dan. Tudi varnostno na cestah celjske in mariborske regije doslej ni bilo težav, v katere bi bili vpleteni otroci.

Samo v Celju je v šolo danes prvič prišlo 487 prvošolčkov, v Obsotelje in na Kozjanskem 354, na Šentjurskem 220, na Bistriškem 296, v Štorah, Vojniku, na Dobrni 130, na Konjiškem pa 321.

Na šolah Obsotelja in Kozjanskega letos več otrok

Tudi za 2.866 osnovnošolcev v Obsotelju in na Kozjanskem ter 260 dijakov Šolskega centra Rogaška Slatina je z današnjim dnem konec počitnic. V primerjavi z lani, je tako osnovnošolcev kot dijakov več, slednjih je bilo 248, osnovnošolcev pa 2.837. Izmed devetih osnovnih šol tega območja je največ otrok v Osnovni šoli Šmarje, kjer so z 970 vpisanimi otroki že zelo blizu tisočice. Najmanj otrok je na III. OŠ Rogaška Slatina, ki izvaja prilagojeni osnovnošolski program. Tam imajo trenutno 41 učencev, a številka še ni dokončna. Gotovo si bodo današnji dan še posebej zapomnili prvošolčki, ki so danes prvič sedli v šolske klopi, teh je 354. Dijakov novincev je 80.

Rekordna generacija šolarjev tudi na Šentjurskem

Tudi v šolah na Šentjurskem beležijo rekordno generacijo zadnjega desetletja. V šolske klopi je sedlo 1.756 učencev, za približno dva razreda več kot lani. Letos je skupno 220 prvošolcev.

Največ učencev, skupno 512, obiskuje šentjursko šolo Franja Malgaja s podružnico na Blagovni. Sledi šola Hruševec s podružnico na Kalobju, kjer je skupaj 407 učencev. Šolo Slivnica pri Celju in podružnici v Loki pri Žusmu ter na Prevorju obiskuje 274 otrok. Šola Dramlje ima letos 223 učencev, Blaža Kocena Ponikva 218, Planina pri Sevnici pa 122 učencev.

Ob prvem šolskem dnevu so na Občini Šentjur spomnili tudi na večje naložbe v šolsko infrastrukturo. Poteka celovita obnova strehe starega objekta šole Franja Malgaja Šentjur in gradnja prizidka k šoli na Blagovni, na Kalobju pa načrtujejo menjavo oken in sanacijo dimnika.

Ob prvem šolskem dnevu je šolarje nagovoril tudi župan mag. Marko Diaci: