Prvenec med profesionalci tudi za mlajšega Stračaneka

Kickbokser Aleks Stračanek vse bolj stopa po poti svojega starejšega brata Gregorja. Mlajši od bratov, ki prihajata s Stranic, se bo tako 23. septembra prvič preizkusil med profesionalci. V avstrijskem mestu Gratkorn bo napadal naslov Interkontinentalnega prvaka (WAKO PRO) v disciplini Full Contact. Njegov nasprotnik bo večkratni prvak Avstrije Patrick Kalcher, borba pa je ‘nastavljena’ na sedem rund. “Ponudila se je priložnost in smo jo zagrabili. Po tej borbi pa bomo videli ali bo že takoj nadaljeval v profesionalnih ringih ali ne,” so za lokalni časopis NOVICE povedali v taboru obeh bratov. Aleks se bo sicer za naslov potegoval v kategoriji do 69,100 kilograma, v kateri ima pas evropskega prvaka (WAKO PRO) v rokah Gregor, ki pravi, da bo svoj naslov najverjetneje branil oktobra ali novembra v Mariboru, zagotavlja pa, da do medsebojnega boja bratov ne bo prišlo nikoli.