Prostovoljni šoferji že čakajo

Občina Slovenske Konjice je v januarju podpisala dogovor o sodelovanju v okviru storitev Zlate mreže s pomočjo Prostoferjev.

Na poziv Občine se je odzvalo devet prostovoljnih šoferjev – Prostoferjev, ki so se udeležili izobraževanja o vožnji z električnim avtomobilom in delovanju mreže.

Starejše osebe, občani občine Slovenske Konjice, ki potrebujejo prevoz, pa ne morejo ali noče-jo obremenjevati sorodnikov ali uporabljati plačljive prevoze, lahko dan prej pokličejo na 080 10 10. V komunikacijskem centru uporabniku posredujejo kontaktne podatke ustreznih voznikov iz seznama registriranih prostovoljnih “šoferjev” oziroma prostoferjev. Uporabnik in prostofer se nato dogovorita za prevoz, ki ga opravijo z električnim vozilom na območju občine Slovenske Konjice.