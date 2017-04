Pri šentjurskem podjetniku Romuni delali na črno

Šentjurski policisti so pred dnevi odkrili, da so v enem od podjetij na območju Šentjurja Romuni delali na črno. Štirje državljani Romunije so pri podjetniku opravljali delo, niso pa bili prijavljeni za delo in vključeni v ustrezno zavarovanje. Zoper delodajalca sledi kazenska ovadba.

Še drugi dogodki, ki so jih šentjurski policisti obravnavali v prejšnjem tednu:

Grozil je ženi

Policisti so bili 19. 4. 2017 obveščeni, da je partner grozil ženi, da jo bo ubil. Pri zbiranju obvestil je bilo ugotovljeno, da gre za dalj časa trajajoče spore in grožnje, ter je bil zato občanu izrečen ukrep prepovedi približevanja, zoper njega pa sledi kazenska ovadba na tožilstvo.

S solzivcem nad nasilneža

Policisti so bili 21. 4 .2017 obveščeni, da je v Šentjurju prišlo do spora med partnerjema. Policisti so na kraju ugotovili, da je občan žalil svojo partnerico, katera ga je da bi se ga obranila, posprejala s solzivcem. Ker se občan, ob prihodu policistov na kraj kljub opozorilom ni hotel umiriti, mu je bilo odrejeno pridržanje, ter mu izdan plačilni nalog.Poskus tatvine nafte

Kradel nafto in zbudil voznika

Policisti so bili 20. 4. 2017 v jutranjem času obveščeni ,da je neznanec v Šentjurju iz rezervoarja parkiranega tovornega vozila poskušal odtujiti nafto. Pri tem ga je zalotil in pregnal voznik, ki je spal v tovornem vozilu. Storilec je s kraja zbežal, svoje predmete pa je pustil na kraju. Policisti zbirajo obvestila o storilcu, zoper katerega bo podana kazenska ovadba na tožilstvo v Celju

Zaletel se je v zapornico

Policisti so bili 21. 4. 2017 obveščeni da je neznani voznik z vozilom trčil v zapornico pri prehodu ceste preko železniške proge, jo poškodoval, ter s kraja odpeljal. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili voznika, ter mu izdali plačilni nalog.

Grožnje s samomorom

Policisti so bili v zgodnjih jutranjih urah 22. 4. 2017 napoteni v Dramlje, kjer naj bi odšla od doma in pri tem grozila s samomorom, občanka. Policisti so občanko izsledili v gozdu, kjer je še vedno grozila da bo storila samomor, zato so jo zadržali do prihoda reševalcev, ki so ji nato nudili ustrezno pomoč.