Prevetravanja: O zgodovini, pravu in literarnosti

V Slovenskih Konjicah se bo mogoče udeležiti odprtih prevetravanj s področij zgodovine, prava in literarnosti, ki jih organizira Splošna knjižnica Slovenske Konjice.

Udeležba je brezplačna, predznanje ni potrebno, saj so skupine odprte za aktivno sodelujoče in vse, ki si želijo kaj o temi spoznati. Prevetravanja bodo potekala v skupini, v katero se bo treba pravočasno prijaviti, vodena pa bodo s strani poznavalcev področja tematike. Skupine bodo odprte za vse, ki jih tematika zanima in se jih dotika, saj so različna mnenja dobrodošla za dopolnjevanje in razširjanje tem. Od oktobra do aprila se bodo odpirale tri različne teme. V čitalnici knjižnice se bo skupina za posamezno temo družila štirikrat.

Več informacij o dogodkih in prijavi najdete na spletni strani Splošne knjižnice Slovenske Konjice.