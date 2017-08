Presenečenje Konjiškega maratona: dogajanje ves vikend

Konjiški maraton je letos poskrbel za presenečenje, dogajanja ob teku bo še več kot doslej, poskrbeli so za dodatne glasbene in koncertne vsebine , za strokovno predavanje in niso pozabili niti na ljubitelje kulinarike. Maraton bo tako kot doslej potekal v nedeljo dopolne, dogajanje ob maratonu pa se bo začelo že v petek.

Ljubitelji glasbe bodo lahko v petek v Vitanju prisluhnili koncertu tamburaške skupine Anton Stefanciosa iz Rogatca, v soboto pa na Starem trgu v Slov. Konjicah zvokom kitare legendarnega Adija Smolarja. Pred Smolarjevim nastopom se bodo kulinarični sladokusci udeležili 4. Praznika goveje juhe na ploščadi pred Termami Zreče, vsi znanja željni pa še brezplačnega predavanja v Domu kulture – svojo modrost bo namreč delil tekaški strokovnjak Urban Praprotnik.

V nedeljo pa bo zrak polnila glasba z dveh odrov: s tekaškega bodo strune ubirali nepogrešljivi Take Off, s prireditvenega pa bodo odzvanjali meh harmonike in glasovi Ansambla Banovšek in Štajerskih 7.

PROGRAM:

Petek, 22. 9. 2017

19:00 koncert: Tamburaška skupina Anton Stefanciosa iz Rogatca (KSEVT, Vitanje)

Sobota, 23. 9. 2017

od 11.00 kulinarični dogodek, 4. Praznik goveje juhe (ploščad Term Zreče)

19:00 – 20:30 predavanje, Urban Praprotnik: Pasti rekreativnega teka (dvorana Doma kulture, Slov. Konjice)

21:00 – 23:00 koncert, Adi Smolar (Stari trg, Slovenske Konjice)

Nedelja, 24. 9. 2017

11:30 – 13:00 koncert, Štajerskih 7 (Prireditveni oder, Konjiški maraton)

13:00 – 14:30 koncert, Ansambel Banovšek (Prireditveni oder, Konjiški maraton)