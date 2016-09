Preprečimo samomore: kam po pomoč v stiski?

Čeprav se število samomorov na Celjskem zadnjih 15 let znižuje, ta regija še vedno sodi med s samomorom bolj ogrožene. Kot so ob svetovnem dnevu preprečevanja samomora izpostavili v celjski enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje, je pomembno, da v stiski nismo sami. Na Celjskem se v stiski tako lahko obrnemo na več virov pomoči.

Ljudem v stiski je na Celjskem na voljo kar nekaj virov pomoči – poleg družinskih zdravnikov tudi psihologi, psihoterapevti, strokovnjaki na kriznih telefonih in strokovnjaki v psihiatrični bolnišnici Vojnik. Že šesto leto v Celju deluje tudi svetovalnica za prvo psihološko pomoč Tu smo zate. Letno jo obišče več kot 200 posameznikov v čustvenih stiskah. Za osebe z depresijo so na voljo tudi strokovno vodene delavnice v vseh zdravstvenih domovih v regiji. Za informacije glede delavnic se ljudje lahko obrnejo na svoje osebne zdravnike ter vodje zdravstveno-vzgojnih centrov.

Telefoni za pomoč v stiski:

01 520 99 00 – Klic v duševni stiski (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj)

116 123 – Zaupna Telefona Samarijan in Sopotnik (24 ur na dan; klici so brezplačni)

080 12 34 – TOM, telefon otrok in mladostnikov (vsak dan med 12. in 22. uro)

Psihološke svetovalnice:

Svetovalnica za prvo psihološko pomoč Tu smo zate v Celju. Za individualni posvet s strokovnjakom se lahko naročite na telefonsko številko 031 778 772 (svetovalnica@nijz.si).

Spletno svetovanje: