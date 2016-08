Prekolesarimo svet in preprečimo samomore

V letu 2014 je v Sloveniji za posledicami samomora umrlo 388 ljudi (325 moških in 63 žensk). Med najbolj ogroženimi regijami je prav celjska. Ob svetovnem dnevu preprečevanja samomora, ki ga obeležujemo 10. septembra, v Sloveniji že tretje leto zapored pripravljajo akcijo Prekolesarimo svet, v sklopu katere udeleženci iz številnih držav kolesarijo v prizadevanjih za preprečevanje samomora. Prekolesarjene kilometre, pa naj bodo na pravem ali sobnem kolesu, lahko vpišete na spletni strani enega od organizatorjev (www.ozara.org, www.nijz.si, www.zivziv.si, www.posvet.org), kjer si lahko tudi natisnete uradni znak akcije.

Letošnje geslo svetovnega dneva preprečevanja samomora je “Povezanost. Pogovor. Skrb.” in poudarja tri temeljne elemente preprečevanja samomora.

Kam po pomoč?

Najdostopnejši vir strokovne pomoči je osebni zdravnik. Kadar je stiska zelo huda in osebni zdravnik ni dosegljiv, se lahko po pomoč obrnemo k dežurnemu zdravniku, v bolnišnico ali reševalno službo.

Telefoni za pomoč v stiski:

– 01 520 99 00 – Klic v duševni stiski (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj),

– 116 123 – Zaupna Telefona Samarijan in Sopotnik (skupna številka; 24h/dan; klici so brezplačni),

– 016 111 – TOM, telefon otrok in mladostnikov (vsak dan med 12. in 20. uro).

Psihološke svetovalnice:

– info@posvet.org (031 704 707; naročanje vsak delovnik med 12. in 19. uro)

– svetovalnica@nijz.si (031 778 772; naročanje vsak delovnik med 8. in 15. uro)