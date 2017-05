Predsednik Cerar v Uniorju, na zreški srednji šoli dobil diplomo

Predsednik vlade dr. Miro Cerar je včeraj obiskal zreški Unior. Predsednik in član uprave Darko Hrastnik in Branko Bračko sta mu predstavila podjetje in načrte za naprej, z njima si je tudi ogledal kovačnico.

Kasneje se je sprehodil do Srednje poklicne in strokovne šole Zreče, kjer si je z vodstvom šole in dijaki ogledal šolsko delavnico, spoznal Učno-izdelovalni laboratorij in zanimivo opremo, tudi robote. Za konec so mu izročili častno diplomo – za pomožnega robotika. Kot so zapisali na diplomi, je “s svojim znanjem, talentom in sproščenim duhom dokazal, da lahko samostojno upravlja robota, pri čemer le-ta ostaja v zaščitni kletki.” Dodali so še, da je diploma darilo predsedniku vlade in da “služi samo za postavljanje pred prijatelji”.

Podrobneje o dogovorih in vsebini obiska pa v naslednji številki lokalnega časopisa Novice.