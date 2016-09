Danes so pred Lidlovo trgovino v Konjicah ves dan potekale preventivne delavnice o prometni varnosti. V sodelovanju z Lidlom Slovenija jih je tudi letos organiziral Zavod Varna pot. Otroci so spoznali pravilno ravnanje v prometu, delavnice pa so bile namenjene tudi odraslim.

