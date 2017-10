Pražen krompir je zakon!

V Oplotnici so danes pripravili 2. Minikrompirjado. Od 10. ure dalje je na grajski ploščadi pet skupin društev in posameznikov pražilo krompir. Vsi so želeli z njim pričarati vonj kuhinj naših babic, kar jim je po mnenju obiskovalcev odlično uspelo. Zbrani so tako lahko pokušali različne priprave praženega krompirja: od standardne do takšnih z dodatki zelja, pancete in testenin. Predsednica Društva kmečkih žena Oplotnica Marija Schmitt, ki je prireditev organiziralo, dodaja: “Zelo smo zadovoljni, da udeleženci pri pripravi domačega krompirja uporabijo vso svojo domišljijo in da lahko skupaj z obiskovalci ustvarjamo odlično vzdušje.”

Dogajanje in majhne skrivnosti odličnih receptov bomo predstavili v prihodnji številki tednika NOVICE.