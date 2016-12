Pravljično Celje: Za gostince letos slabši izkupiček

Gostinci v centru Celja tarnajo nad decembrskim izkupičkom. Ta je tudi za pol manjši kot lani. Vse stojnice s kuhanim vinom, čajem in drugimi napitki, ima družba Eurotas, ki je bila izbrana na javnem razpisu. Pravijo, da bi program morali v prihodnje bolj dodelati, progama pa ne bi smeli podcenjevati. Med vsemi glasbenimi izvajalci doslej so največ ljudi pritegnili Kingstoni ter Manca Špik in Kvatropirci. Več ali manj drugih izvajalcev obiskovalci sploh ne poznajo, zato je temu primeren tudi obisk.

Za svetlobno krasitev mesta je Mestna občina Celje odštela okoli 80 tisoč evrov, za programski del projekta je primaknila še 30 tisoč, za Pravljično deželo pa še 16 tisoč evrov.

