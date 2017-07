Včeraj (sobota) zgodaj popoldne je v Draži vasi pri Slov. Konjicah zagorelo ostrešje večnamenskega nestanovanjskega objekta velikosti 15 x 8 metrov. Ogenj, ki je uničil ostrešje objekta so omejili in pogasili gasilci PGD Draža vas, Loče, Slovenske Konjice, Tepanje in Žiče. Poškodovana je delavnica z opremo.

Fotografije s kraja dogodka so s Facebook strani PGD Slov. Konjice.

