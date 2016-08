Windisch-Grätz je bila ena najuglednejših rodbin habsburške monarhije. Na današnjem slovenskem ozemlju so imeli v lasti številna posestva in gradove. Približno 80 njihovih potomcev s celega sveta pa so je te dni zbralo na družinskem srečanju, ki so ga včeraj začeli v Slovenskih Konjicah. Tam so med drugim v dvorcu Trebnik, ki je bil nekoč prav tako njihov, odprli tudi razstavo, ki govori o njihovi zgodovini.

