Pošta Podplat bo pogodbena

V Sloveniji je 553 poštnih številk in pošt za naslavljanje, od katerih naj bi do leta 2020 bilo 300 preoblikovanih v pogodbene pošte, ostale pa bi bile kot redne pošte. Že več kot 144 je že zdaj pogodbenih in delujejo v trgovinah, kmetijskih zadrugah, gostilnah, na bencinskih črpalkah, zavodi za turizem, kulturo in pri turističnih društvih, občinah, v cvetličarnah, domovih upokojencev ipd.

Za porabnike brez sprememb

Napoved preoblikovanja Pošte Podplat v pogodbeno je že konec preteklega leta Pošta Slovenije sporočila občini Rogaška Slatina. Odločitev je seveda presenetila, saj je bila na Podplatu leta 2006 zgrajena nova poslovna zgradba pošte, ki je z vidika uporabnikov poštnih storitev kar dobro obiskana. Kot zagotavljajo na Pošti Slovenije pogodbena pošta uporabnikom ne prinaša bistvenih sprememb. Naslovi ostajajo enaki, saj pošta uporablja obstoječo poštno številko in žig pošte. Še nadalje bi se nudile kakovostne in zanesljive poštne storitve (sprejem in izročitev poštnih pošiljk) ter denarne in ostale storitve. Pogodbeni izvajalec, ki bo izbran, mora pred prevzemom opraviti obvezno šolanja, ki se zaključi s strokovnim izpitom.

Pošta Slovenije svojo napoved že izvršuje, kar razberemo iz Javnega povabila za zbiranje nezavezujočih informativnih ponudb za pogodbene pošte, ki ga je objavila 11. 1. 2017. Rok za oddajo ponudb se je iztekel 26. 1. 2017. Pošta išče pogodbenega izvajalca za kar 14 pošt, med njimi sta tudi Pošta Podplat in Pristava pri Mestinju.