Polnoletnost Praznika kozjanskega jabolka

Z letošnjim letom Praznik kozjanskega jabolka postaja polnoleten. Od skromnih začetkov v letu 1999 se je prireditev razvila v eno najbolj odmevnih naravovarstvenih, ekoloških in etnoloških prireditev v Sloveniji, že osemnajsto leto pa zaznamuje drugi oktobrski vikend. Ob današnjem slavnostnem odprtju, ki se ga je poleg ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Dejana Židana udeležil tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek, so Osnovni šoli Bistrica ob Sotli, Kartonaži Kunej ter Kmetiji Ivanc podelili blagovno znamko Sožitje – Kozjanski park, letošnji naziv Carjevič 2017 pa je bil podeljen Francu Stegenšku iz Dobležič.

V sklopu Praznika kozjanskega jabolka so pripravili sejem regionalnih produktov z bogatim kulturnim programom, ogledati si je bilo mogoče razstavo starih sort jabolk ter razstavo metuljev, otroci so lahko ustvarjali v delavnicah, obiskovalci so se lahko pomerili v tem, kdo naredi najdaljši jabolčni olupek, odvil se je nogometni turnir in še mnogo zanimivega. Kozjanski park tudi jutri pripravlja še en sejemski dan z bogatim kulturnim programom, športnimi aktivnostmi ter tekmovanjem v peki štrudla za naziv Štrudlmojst-ca, kar dokazuje, da se tudi jutri v Podsredi obeta veliko dogajanja.

Več o prazničnem dogajanju v Podsredi si boste lahko prebrali v Rogaških novicah.