Celjski prometni policisti so pri Žalcu ustavili 22-letnika, ki je imel pri sebi hladno orožje prirejeno za napad. Šlo je za prikrit nož v obliki plastične bančne kartice dimenzije, ki je bilo zloženo v kovinsko rezilo.

1 od 3

Poleg tega so policisti odkrili in zasegli še dva mlinčka z ostanki rastlinske snovi, najverjetneje konoplje in dve epruveti. Zoper 22-letnika bodo uvedli prekrškovni postopek.