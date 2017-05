Poletna doživetja vabijo na Konjiško, Zreško, Vitanjsko in Oplotniško

Poletna doživetja so skupaj z lokalnimi ponudniki zasnovali v Turistični destinaciji Rogla – Pohorje. Goste vabijo, da pobliže spoznajo posameznike, ki s svojo kreativnostjo, ljubeznijo do domače zemlje in spoštovanjem do prednikov pišejo uspešne turistične zgodbe na Konjiškem, Zreškem, Vitanjskem in Oplotniškem, pišejo v zadnji številki lokalnega časopisa NOVICE.

S 23 ponudniki v omenjenih štirih občinah so se dogovorili, da bodo od konca aprila do sredine septembra ob določenih dneh odprli vrata za obiskovalce destinacije in domačine. Ob izbranih dneh tako že predstavljajo svojo ponudbo in dejavnosti, pripravljajo pokušnje, vodenja, itd., po ugodnih cenah in s posebno osredotočenostjo na goste.

Veš preberite v NOVICAH!