Pokal Spar: Laščani v polfinalu, Konjičani in Slatinčani izpadli

Košarkarji Zlatoroga iz Laškega so si priborili eno od štirih mest na zaključnem turnirju Pokala Spar, ki bo konec tedna v Domžalah. V dveh tekmah četrtfinala v zadnjih dveh dneh so bili skupaj nekoliko boljši od Slatinčanov – Rogaška je v torek doma zmagala s 63:62, Laščani pa so slavili sinoči, in sicer s 75:70. V četrtfinalu so igrali tudi Konjičani – klub, ki nastopa v 2. slovenski ligi, je v torek v konjiški športni dvorani z zmago 88:84 presenetil Hopse, so pa Polzeljani sinoči upravičili vlogo favorita in povratno tekmo dobili s 74:48.

Tretji polfinalist je ljubljanska Union Olimpija, četrti pa bo boljši iz dvoboja med Primorsko in Krko.

Odzivi trenerjev po povratnih tekmah četrtfinala (vir KZS):

Slobodan Benić, Konjice: “Na žalost nam ni uspelo. Prvi polčas smo odigrali dokaj dobro, žal pa smo nato padli v tretji četrtini, ko nismo zadeli nekaj čistih metov in s tem Polzeljanom omogočili, da so se razigrali. Vseeno bi mojim fantom čestital za dober boj s Hopsi, košarkarjem slednjih pa bi zaželel veliko uspeha v polfinalu Pokala Spar.”

Aleš Pipan, Zlatorog: “Po pričakovanjih je bila tudi povratna tekma izredno zahtevna. Vseskozi sta si ekipi dihali za ovratnik, nobena si ni uspela priboriti večje prednosti. Čestitke našim fantom, zlasti za predstavo v drugem polčasu, ko so igrali res nepopustljivo, borbeno in kolektivno. V ključnih trenutkih smo bili dovolj zbrani in to nas je popeljalo na finalni turnir Pokala Spar.”

Damjan Novaković, Rogaška: “Odigrali smo še eno napeto tekmo proti Zlatorogu, v kateri smo imeli svoje priložnosti, a jih žal nismo izkoristili. Menim, da smo izgubili predvsem zaradi občutno slabšega skoka. Laščanom želim veliko uspeha v polfinalu, mi pa se sedaj osredotočamo na Ligo Nova KBM.”