Pohorska vasica zaživela na Rogli

Na Rogli se smučarji, predvsem tisti najmlajši, lahko ustavijo tudi v Pohorski vasici. Uredili so jo na vrhu smučišča Uniorček.

“Ponudbo v pretekli sezoni odprtega Otroškega snežnega parka z Zlodejevo igralno hiško, ki je namenjena otrokom, da se med smučanjem ogrejejo, smo tokrat nadgradili s prav posebno pohorsko vasico, ki bo skozi zabavne preizkušnje in igro pripovedovala zgodbo o življenju in delu na Pohorju,” je za za našo medijsko hišo povedala Tina Tinta Kovačič iz Uniorjevega programa Turizem.

