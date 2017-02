Slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku s podelitvijo priznanj celjske zvezde so minuli petek pripravili v veliki dvorani Narodnega doma Celju. Slavnostni govornik je bil dr. Tonček Kregar, direktor Muzeja novejše zgodovine Celje. Kulturni program pa je potekal v režiji Tomaža Krajnca iz Gledališča Zarja Celje. V glasbeno-pevskih točkah so nastopili Lara Oset, Leon Firšt, Janez Krevel in Matjaž Skaza. Za plesno popestritev so poskrbeli plesalci Plesnega vala.

