Podčetrteški košarkarji do druge zmage

Pod vodstvom novega trenerja so podčetrteški košarkarji končno prišli do druge zmage v prvi slovenski ligi. S 84:76 so v svoji dvorani ugnali goste iz Škofje Loke.

Začetek srečanja pred lepim številom gledalcev sicer ni obetal takšnega razpleta, saj so igralci trenerja Mijanovića v prvi četrtini igrali odlično in vodili tudi za 13 točk. V tem delu je blestel njihov igralec Robbins, ki je do konca tekme dosegel 28 točk. V drugi četrtini so se domači sprostili v napadu in ob nekoliko slabši obrambi gostov dosegli kar 25 točk, ter na odmor odšli s 5 točkami prednosti.

V tretji četrtini so domači spet popustili v obrambi in prednost je šla na stran Gorenjcev, v zadnji četrtini so vendarle do izraza prišle izkušnje domačih, ki so po zaslugi nekaj uspešnih metov za tri Strnada in Štruca ter napadalnih skokov Cerkovnika strli odpor nasprotnikov. Velja omeniti, da je prav najboljši igralec LTH Castingsa Robbins ob koncu zgrešil odprt met za tri in še izgubil žogo v napadu.

Pri domačih je Nejc Strnad dosegel 21 točk, Jure Štruc 18, Anže Cerkovnik je 17 točkam dodal 12 skokov. Andrej Žakelj, Terme Olimia Podčetrtek: “Svojim fantom bi čestital za borbenost, a le za tisto, ki so jo prikazali v zadnjih petih minutah. Prej namreč niso bili z mislimi povsem pri tekmi, na srečo pa smo se na koncu zbudili in prišli do zmage. Slednja je za nas seveda zelo pomembna, vsi skupaj smo si jo močno želeli. Za dobro predstavo bi čestital tudi našim današnjim tekmecem, ki bi jim v nadaljevanju sezone zaželel vse dobro.”