Podčetrtek: Začetek šole zaznamovan s spremembami

Vnovo šolsko leto so v Podčetrtku stopili s pomembno pridobitvijo. Ob tamkajšnji osnovni šoli so namreč namenu predali obnovljeno igrišče. Naložbo vredno okrog 80.000 evrov so financirali s pomočjo sredstev Fundacije za šport, kar nekaj pa je dodala Občina Podčetrtek. V imenu te je zbrane nagovoril župan Peter Misja, ki je izrazil željo, da bi igrišče še nadgradili in ga pozimi uporabljali kot drsališče.

‘Stari’ ravnatelj se je poslovil

Začetek šolskega leta je na OŠ Podčetrtek gotovo zaznamovan z odhodom dolgoletnega ravnatelja mag. Darka Pepevnika. Kot je Pepevnik sam pojasnil, je zaradi zdravstvenih razlogov junija Svet zavoda OŠ Podčetrtek prosil za razrešitev, ki je prošnji ugodil. Nalogo ravnatelja je še opravljal do konca avgusta, z današnjim dnem pa na šoli ostaja kot učitelj. Vodenje šole je prevzela Sonja Švajger, dozdajšnja pomočnica ravnatelja, ki je imenovana za vršilko dolžnosti ravnateljice. Švajgerjeva v novo šolsko leto stopa optimistično: “Komaj sem čakala, da se je vse skupaj začelo, da bom lahko nadaljevala na zdravih temeljih zastavljeno delo.”

Utrinke z odprtja igrišča si lahko ogledate v spodnji galeriji.