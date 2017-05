Podčetrtek: Festival vina in čokolade presegel vsa pričakovanja

Danes je bil v večnamenski dvorani v Podčetrtku tretji Festival vina in čokolade. Obiskovalci, po napovedih nekaterih jih je bilo okrog 7.000, so lahko poskusili vinske, čokoladne in druge dobrote na šestdesetih stojnicah. Nastopile so državne prvakinje v twirlingu iz Slovenske Bistrice, otroci so se zabavali z Damjano Golavšek, plezali po plezalni steni, uživali na ‘plaži’ pred dvorano, svoje obraze prepustili slikarjem in se sladkali z raznorazno čokolado.

Tudi letos so se mnogi podali na dobrodelni tek ‘Prehodi kilometre v mojih čevljih’ za pomoč pacientom z bulozno epidermolizo. Izbrano je bilo županovo vino, letos prihaja z Domačije Štraus Kramer. Slednja je tudi razglašena za naj vinsko hišo festivala, naziv naj čokoladnice pa je prejela čokoladnica iz Olimja.

Festival so odprli podčetrteški župan Peter Misja, direktor Turizma Podčetrtek Boštjan Misja in direktor KZ Šmarje Vinko But, odprtje je pospremila šmarska godba na pihala. Popoldan sta nastopila še Pihalni orkester Glasbene šole Rogaška Slatina (GŠ RS) in harmonikarski orkester GŠ RS, Gorazd Potočnik je imel slaščičarsko delavnico, nastopil je Andrej Boštjančič – Ruda, vrhunec pa je festival doživel z akustičnim koncertom Nine Pušlar. Festival je zaključila domača skupina Šani Šeni.

Več o festivalu si lahko preberete v naslednji številki Rogaških novic, na tem mestu pa vabljeni k ogledu fotogalerije.