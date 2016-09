Podčetrtek: Praznovale terme in občina

Zgodba o Termah Olimia seže že daleč nazaj. Vodni vrelci so namreč v te kraje že pred štirimi stoletji privabljali zdravja željne obiskovalce, danes pa so Terme Olimia priljubljena destinacija za tiste, ki si želijo vse več, kot le blagodejnih učinkov termalne vode. Ustno izročilo pravi, da so baroni iz Miljane v Harini Zlaki svoje kopališče imeli že pred štirimi stoletji. Leta 1935 pa so naravni topli izviri pritegnili pozornost domačega župnika Friderika Strnada, ki je skupaj s strokovnjaki dokazal zdravilne učinke teh naravnih toplih izvirov. Septembra 1966 so Atomske toplice tudi uradno odprli, danes pa smo priča izredno uspešnemu razvoju zdraviliškega turizma, ki s svojo celovito turistično ponudbo na področju zdravstva, wellnessa, nastanitvenih kapacitet, bazenskih kompleksov, gostinske ponudbe in privlačne lege privabljajo goste iz vseh delov sveta.

‘Abrahama’ so v Termah Olimia obeležili minuli konec tedna s svečano prireditvijo, na kateri so pokazali tudi izredno dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo, saj je bila tudi v počastitev praznika občine Podčetrtek s podelitvijo priznanj. Prireditve sta se med drugimi udeležila tudi predsednik vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar in nekdanji direktor Term Olimia, zdaj minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravko Počivalšek.

Fotografije z dogodka si lahko ogledate v spodnji galeriji, več o prireditvi pa v petkovih Rogaških novicah.