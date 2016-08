Znane so prve ocene škode po neurju s točo, ki je prejšnji teden zajelo tudi Zreško. Najhuje je bilo na območju Stranic, kjer so najbolj poškodovane poljščine, ponekod povsem.

Toča je zelo poškodovala sadovnjake, koruzo, vinograde in vrtnine, tudi tamkajšnje nasade konoplje. K škodi na pridelkih je treba prišteti še 40 tisoč evrov škode na cestni infrastrukturi in na objektih. Skupaj gre po grobih izračunih novinarjev NOVIC za skoraj 300 tisoč evrov.

Več o tem pa jutri v NOVICAH.