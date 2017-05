Po podpisu sporazuma z ministroma bliže šentjurski obvoznici?

Šentjurski župan mag. Marko Diaci je včeraj z ministroma za infrastrukturo in okolje podpisal protokol o sodelovanju pri gradnji šentjurske obvoznice. S tem so razmejili aktivnosti pri pripravi dokumentacije in odkupov zemljišč. Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič je povedal, da gre za zelo pomembno naložbo, vredno okoli 75 milijonov evrov, župan mag. Marko Diaci, ki je sicer upal na kak bolj zavezujoč dokument, pa pravi, da so zdaj vendarle korak bliže težko pričakovani novi cesti. Če bo denar, bi prvi stroji lahko zabrneli čez tri leta …

