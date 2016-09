Danes so gasilci na Planini pri Sevnici priredili 39. prireditev Angelska nedelja. V povorki s prikazom starih, že nekoliko pozabljenih, kmečkih opravil se je letos predstavilo pet skupin. Tradicionalno so pekli znane planinske prešjači, za obiskovalce pa pripravili tudi gobarsko in čebelarsko razstavo. Kasneje je sledila zabava v družbi ansambla Sekstakord, ki so se mu zvečer pridružili še gostje, Fantje z vseh vetrov.

