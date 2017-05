Pijanemu Ponkolanu zasegli vozilo

Policisti so 4. 5. 2017 v Slatini pri Ponikvi ustavili »starega« kršitelja cestno prometnih predpisov, sicer domačina, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, saj mu je bil že bil pred časom odvzet, prav tako je vozil z 0.65 mg/l alkohola. Vozniku so zasegli vozilo, zoper njega sledi obdolžilni predlog.

Tatvina

2. 5. 2017 so bili policisti obveščeni o tatvini dveh baterijskih vrtalk v Kostrivnici. Policisti so znanemu tatu na sledi in ga bodo kazensko ovadili.

Pes jo je napadel

Policisti PP Šentjur so bili 3. 5. 2017 obveščeni, da je v Šedini spuščen pes napadel žensko in njenega psa na povodcu. Policisti so opravili pogovor s prijaviteljico in tudi našli lastnico napadalnega psa ter zoper njo ukrepali po Zakonu o zaščiti živali.

Sreča v nesreči

Voznica se je 4. 5. 2017 z dvema otrokoma v večernem času pripeljala domov in vozilo parkirala na dvorišče, pri tem pa očitno ni pravilno zavarovala vozila, saj se je po njenem izstopu iz vozila začelo premikati po klancu navzdol. Starejši otrok je skočil iz vozila, nato pa se je vozilo, v katerem je bil še mlajši otrok, zaletelo v sosedovo ograjo. K sreči sta bila otroka lažje telesno poškodovana.

V vlak vrgel kamen

Nepridiprav je 5. 5. 2017 okoli 22.00 ure med vožnjo potniškega vlaka, v bližini železniške postaje Ponikva vrgel kamen in razbil steklo na vagonu potniškega vlaka. Policisti za objestnežem še poizvedujejo.

Najden mobilni telefon

5. 2017 je občan prinesel na PP Šentjur mobilni telefon, ki ga je našel na območju Rifnika. Če ga kdo pogreša , ga lahko z dokazili o lastništvu prevzame na PP Šentjur.

Prometna nesreča

Dne 7. 5. 2017 so policisti PP Šentjur obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo, ki se je zgodila na cesti Planina – Šentjur zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji voznika osebnega avtomobila. Vozniku je bil izdan plačilni nalog.

Sosedski spor

5. 2017 so bili obveščeni o kršitvi javnega reda in miru v Dolah. Policisti smo na kraju ugotovili, da je starejša gospa zmerjala in vpila nad sosedo, nato pa proti njej še mahala z omelom. Kršiteljici je bil izdan plačilni nalog.

Prometna nesreča s pobegom

Na PP Šentjur je 9.5.2017 poklicala uslužbenka doma starejših Šentjur in povedala, da je voznica z osebnim avtomobilom trčila v njeno parkirano vozilo in s kraja odpeljala. Pobegli voznici je bil izdan plačilni nalog, globa pa je bila zaradi pobega bistveno višja.

Varnost kolesarjev

Od 15. 5. 2017 dalje bo potekala akcija usmerjena za varnost kolesarjev, kot tudi ugotavljanju njihovih kršitev, v cilju preprečevanja prometnih nesreč z najhujšimi posledicami. Svetujemo, da ste s svojim obnašanjem in vožnjo vzor svojim najmlajšim in bližnjim, ki se šele učijo pravil obnašanja v prometu in so jim posledice v prometnih nesrečah tuje.

Pripravil: Bojan Šipek, pomočnik komandirja PP Šentjur