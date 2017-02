Pesmi sta združila v Kontejner

Konjičan Aleš Jelenko in Helena Zemljič sta avtorja zanimive pesniške zbirke Kontejner. “Ker pesmi niso podpisane, nihče ne ve kdo od naju je katero napisal. To je bil tudi osnovni namen zbirke – združitev dveh pesniških glasov v eno celoto,” je o delu za lokalni časopis NOVICE povedal Jelenko. Gre torej za knjigo pesmi z nedefiniranim ali neodkritim avtorjem, ki kljub temu deluje, kot bi jo pisal en sam, povzame Jelenko in doda, da je vsebina njune poezije družbeno kritična. “Odpadki pač. Zato so tudi poglavja tako razporejena: Plastika in pločevinke, Steklo, Nevarni odpadki, …”

