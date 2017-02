Pahor v Šentjurju: “Če bomo skupaj, bomo zmogli vse.”

Na sinočnji slovesnosti ob kulturnem prazniku, ki so jo pripravili v Ipavčevem kulturnem centru v Šentjurju, je zbrane nagovoril predsednik Borut Pahor. V svojem nagovoru je med drugim izpostavil pomen kulture, ki jo razume kot osrednji steber naše notranje in zunanje moči, so sporočili z Občine Šentjur. Poudaril je, da se moramo tudi danes truditi za ohranitev naše kulture in jezika. Ob tej priložnosti je županu mag. Marku Diaciju poklonil slovensko zastavo. “Ne le kot znak hvaležnosti za že opravljeno delo, temveč v spodbudo za naprej,” je dejal in vsem čestital ob kulturnem prazniku.

Predsednica Zveze kulturnih društev Šentjur Marija Ratej je podelila priznanja šentjurske izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti, ki so jih za vidnejše dosežke na področju kulture v lanskem letu prejeli literarna ustvarjalka Maruša Miheljak, Vokalna skupina Glasovir, Ljudski pevci Jesensko cvetje, Gledališki krožek OŠ Planina pri Sevnici, Teater (nade)budnih mladičev OŠ Franja Malgaja Šentjur ter Mladinska folklorna skupina Lintvar.

V programu so sodelovali člani Moškega pevskega zbora Planina pri Sevnici, člani MFS Lintvar, Ljudski pevci Jesensko cvetje, prireditev je povezovala vodja JSKD-OI Šentjur Nastija Močnik.

Foto: Občina Šentjur