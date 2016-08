Osmič zlata izvirska voda Rogla in prvič zlat sok aronije

Na minulem 54. Mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni so v sklopu tradicionalnega sejma pripravili ocenjevanja različnih izdelkov in podelili medalje. Ocenjevanja izdelkov na Pomurskem sejmu potekajo po mednarodnih kriterijih, zato so priznanja z njih pomemben del tržne uspešnosti nagrajenih izdelkov.

Izvirska voda Rogla – Dobra voda za dobre ljudi – je edina izvirska voda, ki je na že 54. Mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA prejela kar osem zlatih medalj zapovrstjo. Izvirska voda Rogla, ki ji naravno uravnotežena sestava ter polnjenje brez kakršnih koli dodatkov dajejo čistost, polnost in izjemno svežino, se črpa iz 240 metrov globoke vrtine Zverovje v gozdnem obronku Konjiške gore.

Slovenske Konjice: Zlat tudi sok aronije

Na kmetiji Ratajc je pred tremi leti nastal nasad, ki je v Sloveniji še dokaj redek, a vedno bolj popularen. Lani so testno iztisnili sok, ki so ga letos poslali na ocenjevanje, in prejeli zlato medaljo. Sok je trenutno na voljo le na kmetiji Ratajc. Polona Ratajc pa je povedala: »Lanske zaloge počasi pojenjajo. Stiskanje letošnjih jagod pa nas še čaka. V naslednjih dveh tednih bomo aronijo najprej obrali. Doslej smo to delali ročno in je bilo zelo zamudno, zato bomo letos poskusili obiranje s kombajnom.«

