Ortoped Gregor Rečnik o epidemiji bolečin v hrbtenici

Doc. dr. Gregor Rečnik je doktor medicine, ortoped, ki na Oddelku za ortopedijo UKC Maribor opravlja ambulantno, znanstveno-raziskovalno, kirurško in pedagoško delo. Kot docent predava na dveh fakultetah in občasno v sklopu Inštituta za športno medicino svetuje športnikom. Je vrhunski strokovnjak, ki s svojo ekipo na področju ortopedske kirurgije pri nas orje ledino.

Predvsem pa oče štirih otrok, ki se je med odraščanjem v Slovenskih Konjicah zaradi številnih poškodb odločil, da bo svoje življenje posvetil medicini. Še dobro, saj je tudi po njegovi zaslugi danes marsikomu z bolečinami v hrbtenici in križu v življenju precej lažje.

