Oplotniški župan Pečarja zaradi posnetka s kokainom poziva k odstopu

Oplotniški župan Matjaž Orter je prepričan, da bi oplotniški občinski svetnik iz vrst SDS Gašper Pečar zaradi posnetka s kokainom moral odstopiti. Za medije je povedal, da še ni uspel navezati stika z njim, da pa je dejanje žalostno, zaskrbljujoče in sramotno.

V medijih se je pred dnevi pojavil posnetek, na katerem nekateri aktualni in nekdanji člani SDS oziroma njenega podmladka uživajo kokain. Posnetek naj bi nastal pred dobrimi petimi leti na dogodku podmladka SDS, je medijem povedal poslanec Andrej Čuš, ki je tudi na posnetku. Prav on je v videu identificiral Gašperja Pečarja (iz posnetka sicer ni razvidno, da je Pečar užival kokain).