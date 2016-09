Oplotničanka praznuje častitljivih 102 let

Danes občanka Občine Oplotnica, Antonija Potnik, slavi 102. rojstni dan. Danes praznuje v krogu najbližjih, medtem ko so ji včeraj že voščili oplotniški župan Matjaž Orter in člani oplotniškega Rdečega Križa s predsednikom Francijem Ribičem. Slavljenka je do nedavnega rojstni dan vselej obeležila 11. septembra, pred kratkim pa so članice tamkajšnjega Redečega križa ugotovile, da je rojena dan prej. Ta podatek so našle v več kot 100 let stari krstni knjigi na Keblju. S svojimi častitljivimi leti je Antonija Potnik poleg Alojzije Oblak, ki prihaja iz Strtenika in je prav tako stara 102 leti, najstarejša prebivalka na Konjiškem območju.

