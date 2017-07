Oplotnica: Začeli s sanacijo vodnih virov, redukcija vode do nadaljnjega ostaja

Danes so v Občini Oplotnica začeli s sanacijo vodnega vira Kot, odklapljanje pitne vode čez noč pa do nadaljnjega ostaja. Dokler se vodohran ne napolni, bodo Oplotničani, ki se oskrbujejo iz javnega sistema med 22. uro zvečer do 7. ure zjutraj še vedno brez vode. Bojana Vučina, svetovalka za okolje in prostor na Občini Oplotnica, je zatrdila, da delajo vse, da bi pitno vodo občanom čim prej zagotovili. Tako so danes pričeli s sanacijo najbolj kritičnih vodnih virov. Začeli so z vodnim virom Kot, ker je le-ta najdonosnejši in trenutno glede kapacitete vodnega zajetja tudi najbolj kritičen. Sanacija vseh devet zajetji s pitno vodo bo predvidoma končana v treh tednih, ukrepi varčevanja z vodo pa veljajo do preklica.

