V Celju omejeni samo na letališko jadranje

Sredi avgusta se je v večernih urah nad Celjem in okolico razbesnelo hudo neurje z vetrom in dežjem, švigale so tudi strele. Slednja naj bi udarila povzročila tudi požar v tamkajšnjem lesenem hangarju, ki je v celoti pogorel ter uničil vse, kar je bilo v njem. Kot je za Celjana pojasnil Bojan Andrejaš, predsednik Aerokluba Celje, v teh dneh pričakujejo še druge cenilce iz zavarovalnice, ki bodo ponovno ocenili škodo. »Sledila bodo pogajanja o izplačilu zavarovalnine, ta pa zagotovo niti približno ne bo pokrila vse nastale škode,« je bil konkreten Andrejaš. Dodaja še, da bodo po drugi cenitvi najverjetneje lahko podrli tudi uničene zidove hangarja, vse pa je seveda odvisno od odločitve zavarovalnice. Prve ponudbe pričakujejo že v tem tednu. Pogorišče je pospravljalo 100 članov skupaj s svojimi družinskimi člani, na pomoč pa je priskočilo tudi 20 članov iz štirih drugih klubov.

Podrobno o tem tudi v naslednjem Celjanu.